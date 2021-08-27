مفتى الجمهورية يدين تفجيرى كابول.. ويدعو لتعاون دولى للقضاء على الإرهاب

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان إضافة إلى أفراد من الجيش الأمريكي.



وشدد مفتي الجمهورية - في بيان - على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لجميع ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.



ودعا المفتي، المجتمع الدولي وجميع دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب، ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه .



كما أكد أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للأبرياء؛ يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان .



وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي ضحايا هذين الهجومين ، سائلاً المولى - عز وجل - أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.‏

و في سياق متصل ، أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز الضرورة الملحة لحماية المواطنين من المعلومات المضللة والأكاذيب التي تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.



ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية عن تغريدة للوزير عبر تويتر أشار فيها إلى استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، ومقره واشنطن العاصمة، والذي يعكس الاتجاه المتزايد بين المواطنين الأمريكيين للنظر في اتخاذ إجراء حكومي ضروري لتقييد المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت.



ووفقًا لهذا الاستطلاع فقد أعرب حوالي 39 بالمائة من المواطنين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2018 أنه يجب على الإدارة اتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه التضليلات، بينما في عام 2021 ، وصل أولئك الذين يتبنون وجهة النظر هذه إلى 48 بالمائة.



وقال رئيس الدبلوماسية الكوبية "من الضروري بشكل متزايد حماية المواطنين من المعلومات المضللة والأكاذيب".

و علي صعيد آخر ، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.