السودان يؤكد تمسكه بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، تمسك بلادها بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة بين الأطراف الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا).



واستقبلت المهدي، اليوم الخميس، آنيت ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، حيث عبرت عن متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واستعرضت الأوضاع بالمنطقة وعلاقات السودان مع دول الجوار وجهود السودان في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.



وأعربت وزيرة خارجية السودان عن قلق الحكومة بشأن الأوضاع في إثيوبيا، وجهود الحكومة السودانية لحل النزاع هناك عبر مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.



وشددت السيدة الوزيرة على أهمية دعم جهود السلام والاستقرار في كل من ليبيا وجنوب السودان وتشاد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.



وتحدثت المهدي عن طلب السودان استبدال قوات البعثة الأممية في آبيي (بين السودان جنوب السودان)، والتي تتكون من عناصر إثيوبية، بقوات من جنسيات متعددة.



وأشارت إلى الدور المهم الذي يلعبه السودان في المنطقة واختياره كمقر إقليمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، داعية الاتحاد الأفريقي إلى لعب دوره في دعم جهود السلام في المنطقة.



من جانبها، أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي دعمها لحل قضايا المنطقة والمساعدة في حل النزاع بين السودان وأثيوبيا عبر الحوار، مؤكدة أهمية الاستقرار في المنطقة ككل وضرورة اضطلاع السودان بدوره المهم في المنطقة لدعم السلام والاستقرار.

وفي وقت سابق، أعلن السودان، فتح معابر التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان، ضمن جهود تنمية التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إن علي جدو، وزير التجارة والتموين، أصدر قرارات فتح معابر التبادل التجاري مع جنوب السودان، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء السوداني بهذا الشأن.

وقررت الوزارة تشكيل لجنة خاصة لوضع الترتيبات اللازمة لفتح المعابر التجارية وتدقيق الضوابط اللازمة لفتح المعابر ومنها محطة الجبلين.

ولفت الوزير السوداني إلى أن قرار فتح المعابر التجارية مع دولة جنوب السودان يتضمن التبادل التجاري الرسمي عبر محطات "الجبلين - الرنك" و"الميرم - إنجوك" و"برام - تمساح" و"خرسانة - بانكويج".