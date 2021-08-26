الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حفرة بمحور 6 أكتوبر

حفرة بمحور 6 أكتوبر تهدد حياة المواطنين.. والأهالي يستغيثون

حفرة بمحور 6 أكتوبر
حفرة بمحور 6 أكتوبر

اشتكى عدد من المواطنين من وجود حفرة على محور 6 أكتوبر أمام مدرسة 26 يوليو، مما تسبب في تعطل حركة السير، ووقوع عدد من الحوادث وقد تقع كارثة مرورية، وتلف المركبات المرورية، إلى جانب تشويه أعمال التطوير التي تسعى دائما الدولة إلى توفيرها والحفاظ على البنية التحتية، وطالبوا بسرعة تدخل المسئولين والجهات المعنية لسرعة إنقاذ الحفرة.

واستغاث بعض المواطنين بوجود حفرة مفاجئة ما يعزز مخاطر الحوادث المرورية ويعوق سهولة تنقل وسائل النقل، كما يشكّل ذلك مصدر إزعاج للأهالي وأصحاب السيارات، أو سد الحفر الطريق.

وقال أحمد عادل، أحد المواطنين، يجب ترميم الحفرة قبل أن تزداد المشاكل عبر إصلاحها، أو وضع علامات تحذيرية لها، وتسبب في وجود خنادق وليس حفر تهدد سلامة إطارات السيارات، مما يزيد من نسبة الحوادث المرورية بعد تلفها مطالبا بسرعة تدخل المسئولين.

ومن جنبه أوضح عادل محمود، أن أحد السكان وضع عجل عربيات لتحذير المارة بوجود حفرة بالطريق خاصة فترة الليل من الممكن أن لا أحد يلتفت لها وتسبب في فاجعة كبيرة على الطريق أو تلف السيارات وأن الحفرة متواجدة منذ عدة أيام، مناشدا المسؤولين بسرعة التدخل وإعادة ردم الحفرة وسفلتة المكان الموجودة بها منعا لإعاقة السير ووقوع حوادث في هذه المنطقة.

والجدير بالذكر أن تم استعراض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري ٦ أكتوبر، حيث وجه الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكوبري، والذي يعد محورًا رئيسيًا لربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور التي تسعى الدولة دائما إلى تطويرها والحفاظ على الشكل العام للطرق وسهولة حركة السير للمواطنين.

حفرة بمحور 6 أكتوبر
حفرة بمحور 6 أكتوبر
حفرة بمحور 6 أكتوبر
حفرة بمحور 6 أكتوبر
6 أكتوبر شبكة الطرق يستغيثون لجهات المعنية ترميم الحفر شبكة الطرق والمحاور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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