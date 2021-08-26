مصرع سيدة وإصابة 4 أخرين فى حادث تصادم بكفرالشيخ

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 4 آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم توك توك ودراجة نارية على طريق «التفتيش أبوسكين» بمركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ.

تلقت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، إشارة من مستشفى الحامول المركزي بوصول جثة و4 مصابين عن طريق سيارات الإسعاف في حادث تصادم توك توك ودراجة نارية على طريق التفتيش أبوسكين بمركز الحامول.

وتبين أن المصابين هم أحمد السيد حسين، 28 سنة، مقيم بقرية الحفير الحامول، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وداليا إبراهيم حسن، 21 سنة، مقيم ب22 البنزينة بالحامول، مصاب بجرح سطحي باليد اليسرى وكدمات بالوجه، وعلي أحمد غازي، 4 سنوات، مصاب بسحجات وكدمات متعددة بالجسد، عبدالرحمن أحمد علي غازي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما تم إيداع فاطمة أحمد علي غازي، مشرحة مستشفى الحامول تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.