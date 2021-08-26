الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فى خدمتك.. شروط وإجراءات التقدم لوظائف شركة مترو الأنفاق

مترو انفاق
مترو انفاق

فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص الجريدة على تقديمها للقراء، وبعد حرص شركة مترو الأنفاق الدائم على تطوير الخدمة المقدمة داخل القطارات التابعة لها، وبعد إعلانها عن حاجتها لمتقدمين جدد للعمل بها فى وظائف مختلفة الفترة القادمة ما بين وظائف سائق قطار ومهندسين تخصص ميكانيكا وكهربا ومدنى وحسابات ونظم، وأيضا وظائف فنى إشارات وكهربائى وميكانيكى وبراد وفنى مناورة وخفير مزلقان وفنى صيانة وتجديدات سكة وفنى حركة بلوك ولحام السكك الحديدية وكمسرى قطار وصراف تذاكر.

توضح "الدستور" من خلال السطور التالية شروط شغل تلك الوظائف الشاغرة:

 

الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لشغل وظيفة سائق قطار 

 

  • أن يكون حاصلا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالى تخصص إلكترونيات أو ميكانيكا 
  • أن يكون السن ما بين 21 و40 عاما
  • وأن يجتاز الاختبارات طوال فترة التدريب 
  • لا يشترط أن يكون المتقدمون لديهم خبرة فى قيادة قطارات مترو الأنفاق
  • أن يكون محدد موقفه من التجنيد 

وفيما يخص شروط المتقدمين لوظيفة المهندسين 

  • أن يكون تخصص ميكانيكا وكهربا ومدنى وحاسبات ونظم.
  • وأن يكون من الذكور فقط فى حين تقتصر فرصة تقدم الإناث لوظيفة العمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الأساسية. 
  • أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.
  • وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد علي 30 سنة فى بداية الإعلان.

 

وفيما يخص شروط وظائف فنى إشارات وكهربائى وميكانيكى وبراد وفنى مناورة وخفير مزلقان وفنى صيانة وتجديدات سكة وفنى حركة بلوك ولحام السكك الحديدية وكمسرى قطار وصراف تذاكر.

  • أن يكونوا حاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان تخصص.
  • وأن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان.
  • وألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد علي 30 سنة في بداية الإعلان 
  • وألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسى عن 65% لكل الوظائف.

وأخيرًا.. أنه لابد أن يتم توريد مبلغ 250 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم 40401001 مقابل رسوم تلقي الطلبات، وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد فى حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

مترو الأنفاق وظائف مهندس نقابة المهندسين السكك الحديدية شروط وظائف معهد الفني الصناعي ميكانيكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

دكتوراه «نمبر وان».. كل شىء عن الشهادة المزعومة لـ«محمد رمضان»

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

ميركل تلغى زيارتها إلى إسرائيل

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل