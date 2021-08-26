فى خدمتك.. شروط وإجراءات التقدم لوظائف شركة مترو الأنفاق

فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص الجريدة على تقديمها للقراء، وبعد حرص شركة مترو الأنفاق الدائم على تطوير الخدمة المقدمة داخل القطارات التابعة لها، وبعد إعلانها عن حاجتها لمتقدمين جدد للعمل بها فى وظائف مختلفة الفترة القادمة ما بين وظائف سائق قطار ومهندسين تخصص ميكانيكا وكهربا ومدنى وحسابات ونظم، وأيضا وظائف فنى إشارات وكهربائى وميكانيكى وبراد وفنى مناورة وخفير مزلقان وفنى صيانة وتجديدات سكة وفنى حركة بلوك ولحام السكك الحديدية وكمسرى قطار وصراف تذاكر.

توضح "الدستور" من خلال السطور التالية شروط شغل تلك الوظائف الشاغرة:

الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لشغل وظيفة سائق قطار

أن يكون حاصلا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالى تخصص إلكترونيات أو ميكانيكا

أن يكون السن ما بين 21 و40 عاما

وأن يجتاز الاختبارات طوال فترة التدريب

لا يشترط أن يكون المتقدمون لديهم خبرة فى قيادة قطارات مترو الأنفاق

أن يكون محدد موقفه من التجنيد

وفيما يخص شروط المتقدمين لوظيفة المهندسين

أن يكون تخصص ميكانيكا وكهربا ومدنى وحاسبات ونظم.

وأن يكون من الذكور فقط فى حين تقتصر فرصة تقدم الإناث لوظيفة العمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الأساسية.

أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.

وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد علي 30 سنة فى بداية الإعلان.

وفيما يخص شروط وظائف فنى إشارات وكهربائى وميكانيكى وبراد وفنى مناورة وخفير مزلقان وفنى صيانة وتجديدات سكة وفنى حركة بلوك ولحام السكك الحديدية وكمسرى قطار وصراف تذاكر.

أن يكونوا حاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان تخصص.

وأن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان.

وألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد علي 30 سنة في بداية الإعلان

وألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسى عن 65% لكل الوظائف.

وأخيرًا.. أنه لابد أن يتم توريد مبلغ 250 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم 40401001 مقابل رسوم تلقي الطلبات، وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد فى حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.