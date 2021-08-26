تعرف على مواعيد تعديل رغبات القبول بالجامعات الأهلية

أعلن مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين - الجلالة)، إتاحة إعادة إدخال وتعديل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المصرية الحاصلين عليها هذا العام فقط، تيسيرا على الطلاب الذين أنهوا إدخال رغباتهم قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية بتنسيق الجامعات 2021.

وتنتهي الجولة الخامسة اليوم من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الأربع بتنسيق الجامعات 2021، وفقا للمواعيد التي أعلنها مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

ويتاح للطالب تقديم طلب بفتح التعديل عبر حسابه على موقع التقديم بصورة إلكترونية وفي حالة الموافقة على طلب التعديل ستتاح للطالب 48 ساعة فقط لإجراء التعديل، كما سيتم الاحتفاظ له بالرسوم التي قد يكون سبق له دفعها ونتائج أي اختبارات قد يكون قام بأدائها.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية، أنه في نهاية المدة وبعد أن يقوم الطالب بإنهاء تعديل رغباته سيتم إخطاره بأي رسوم مطلوبة منه والاختبارات المطلوبة منه على حسابه الإلكتروني بموقع التقديم.

كما أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية، أن آخر موعد لتعديل الرغبات لمن سيتم الموافقة على طلبه هو الإثنين المقبل 30 أغسطس 2021.

وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه و يمكن إجراء الاختبارات أونلاين للطلاب المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بعد تقديم الطالب ما يثبت أنه خارج البلاد في جميع فترات إجراء الاختبارات (أختام الدخول والخروج بجواز سفرهم)، ويمكن للطالب معرفة نتيجة ترشيحه والإرشادات والتعليمات اللازمة لاستكمال قيده بالجامعة التي رشح لها بالدخول بالحساب الخاص بالطالب على موقع تسجيل الرغبات الموحد https://admission.egypt-hub.edu.eg

أما نظام اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية الأربع تقول وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

تنقسم اختبارات القبول إلى جزئين رئيسيين:

الاختبار الأول: يخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم إجراء اختبار معرفي إلكتروني مُخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها خلال مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.

الاختبار الثاني: يتكون من عدة اختبارات دولية تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم، وبناء العلاقات السببية، ويعد هذا الاختبار شديد الأهمية لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المُؤهل لها.