الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عاملين انهار عليهما بئر صرف صحى فى المراغة

مصرع عاملين
مصرع عاملين

تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج من انتشال عاملين جثتين هامدتين إثر انهيار بئر للصرف الصحى بناحية قرية شندويل البلد دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانهيار ناتج حفر بئر للصرف الصحى على بعض العمال بناحية قرية جزيرة شندويل دائرة المركز، ونتج عن ذلك وفاة عاملين أسفل الانهيار.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بحدوث انهيار لناتج حفر لبئر صرف صحى بناحية قرية شندويل البلد دائرة المركز؛ مما نتج عنه مصرع خالد حسين محمد حسن 31 سنة وإسلام محمد إبراهيم 37 سنة.

وتم الدفع بقوات الإتقاذ البرى وتم انتشال الجثتين من أسفل الأنقاض، وتم نقلهما إلى مرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

قوات الإنقاذ البرى الحماية المدنية بسوهاج انتشال عاملين جثتين هامدتين انهيار بئر قرية شندويل

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