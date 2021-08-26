الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد الانتهاء من إصلاح خط 1500مم.. عودة المياه لجميع مناطق عين شمس

عودة المياه لجميع
عودة المياه لجميع مناطق عين شمس

أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1500مم أسفل مترو أنفاق عين شمس القادم من محطة مياه مسطرد مرورًا بشارع 43 والمغذي لمناطق (عزبة شريف ـ وبعض مناطق عين شمس – وبعض مناطق مصر الجديدة).

أوضح أنه يتم الآن، متابعة الضغوط والمحطات بوصول المياه إلى جميع المناطق المتبقية التى يخدمها الخط، والتأكد من وصول المياه جميع المواطنين.

وأشار إلى استمرار وجود فرق الطوارئ والورديات حتى التأكد من وصول المياه إلى جميع المواطنين وبحث اى شكاوى تصل إلى الخط الساخن 125.

وقدم رئيس الشركة، الشكر لجميع العاملين والمهندسين والفنيين بالشركة؛ للانتهاء من أعمال إصلاح الخط المكسور وعودة المياه.

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