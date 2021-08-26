توفير 24 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان

حثت المنظمة الدولية للهجرة، الجهات المانحة على توفير مبلغ 24 مليون دولار؛ لتعزيز استجابتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أفغانستان، بما في ذلك مئات الآلاف من الأشخاص النازحين داخليا في الشهرين الماضيين.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة - في بيان اليوم - أن هناك نحو 5.5 مليون نازح داخلي في أفغانستان بما في ذلك أكثر من 550 ألف نازح حديثا في عام 2021 نصفهم تقريبا فروا من ديارهم منذ يوليو.

وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن عدم كفاية المأوى وعدم كفاية الوصول إلى المرافق الصحية أدى إلى ظروف معيشية بالغة الخطورة للأسر المتضررة، مشددة على أن استجابتها تعتمد على الوصول دون عوائق والضمانات لسلامة جميع الموظفين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن نداء التبرعات يأتي بناء على البيانات والتقييمات التي أجرتها فرق الاستجابة السريعة ومراقبو الحماية، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار المطلوبة من قبل جميع الشركاء في إطار خطة الاستجابة الإنسانية الجارية في أفغانستان.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه في بداية عام 2021 كان نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليونا بحاجة بالفعل إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 10 ملايين طفل مع توقع زيادة الاحتياجات.

من جهته، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان ستيوارت سيمبسون إن المنظمة تعمل على حشد استجابة موسعة للاحتياجات الأكثر إلحاحا والمنقذة للحياة هناك.

أضاف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان ستيوارت سيمبسون أن أنشطة المنظمة ستستمر طالما ذلك ممكنا اعتمادا على إمكانية الوصول والأمن، مشيرا إلى أن النزوح على نطاق واسع والناجم عن الصراع والجفاف والذي تفاقم بسبب جائحة كورونا، أدى إلى توليد احتياجات إنسانية وحمائية ضخمة في البلاد.

ولفت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان ستيوارت سيمبسون إلى أن الأولويات تشمل المأوى والمساعدات غير الغذائية والمياه والصحة والحماية وغيرها.