السيطرة على حريق عقار في شارع الحسيني بالمنيا

سيطر رجال الدفاع المدني بمحافظة المنيا على حريق بأحد العقارات التي تقع بشارع الحسيني في حي وسط مدينة المنيا دون وقوع ضحايا أو خسائر في الأرواح، كما قامت أقسام البيئة بحي وسط وقرية طوخ الخيل برفع 730 طن مخلفات.

السيطرة علي حريق بأحد العقارات بمدينة المنيا

وأكد خالد محمد رئيس حي وسط مدينة المنيا، أنه تمت السيطرة على حريق بعقار بشارع الحسيني القبلي بجوار كشري الحبايب بواسطة رجال الدفاع المدني دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر عن الحريق المحضر اللازم.

السيطرة علي حريق بأحد العقارات بمدينة المنيا

وأضاف رئيس الحي أن قسم البيئة بالحي واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة وقام برفع 30 طن مخلفات واتربة من جميع شوارع حي وسط وكورنيش النيل بحي وسط لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للحي.