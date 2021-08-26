ورش فنية بجناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

«لوحات ونحت وخط عربي»..

«الرئيس السيسي والإمام الطيب والدكتور مجدي يعقوب» لوحات فنية لشخصيات متميزة زينت جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، والذي تميز بالعديد من الورش الفنية التي تقام يوميًا على مدار أيام المعرض.



«الدستور» رصدت خلال جولتها بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، بعض أعمال الورش الفنية التي تقام بجناح الأزهر الشريف.

قال هشام محمد الرفاعي مستشار التربية الفنية بالأزهر الشريف، والمسؤول عن جناح قطاع المعاهد الأزهرية بمعرض مكتبة الإسكندرية، إن الأزهر يحرص على تنمية فكرة الموهبة للطالب، والتنمية للمجالات الفنية، من خلال المشاركة بالعديد من الورش والمعارض والمسابقات.

ورش فنية بجناح الأزهر



وأضاف لـ« الدستور» أنه من خلال اللجنة الفنية بالأزهر الشريف، تقام عدة ورش، من تعليم رسم البورتريه، رسم اللوحات الزيتية، اشغال فنية مثل:(النحت، التريكو، تدوير المخلفات، الرسم على الجلد، الخط العربي الاكسسوارات وغيرها)، فضلًا عن عمل ورش متعددة مستديمة بالمعاهد طوال العام للطلاب والمعلمين الموهوبين، وهو حرص الإمام الأكبر لتنمية المواهب الفنية لدى الطلاب، لجذب الطالب وعدم اتجاهه لشئ آخر والابتعاد عن أي تطرف أو الانضمام لأي جماعات.

وأوضح أن من خلال أعمال الطلبة الموهوبين بالمعاهد الأزهرية، يتم عمل معارض كل عام، من بينها 4 معارض أساسية المعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض الإسكندرية للكتاب، ومعرض الإمارات، والشيخ زايد، لعرض أعمال الطلاب، وهو ما يعطي شعور للطالب بأهمية أعماله الفنية ويكون منتمي لفكر الأزهر.

ورش فنية بجناح الأزهر



• 8 ورش يومية بمعرض مكتبة الإسكندرية



وأوضح أن خلال معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، يتم عمل 8 ورش عمل يوميًا متعددة، بفريقي عمل بداية من 10صباحًا وحتى 9 مساءً، ويتم تعليم الجمهور والأطفال لكل المراحل السنية، ولجميع الديانات لدور الأزهر بالمشاركة المجتمعية.

وأكد على أن الأزهر حرص على تواجد لوحات لجميع الشخصيات المميزة والمختلفة بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مجدي يعقوب، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والشهيد احمد المنسي، لإظهار الفكر الذي ينتهجه الأزهر الشريف.

ورش فنية بجناح الأزهر



• ورش نحت بالطين الأسواني للأطفال والكبار

وقال علاء بلال نوع التربية الفنية، بمنطقة طنطا الازهرية، أحد المشاركين بورش معرض مكتبة الإسكندرية، إن المناطق الأزهرية تقدم ورش فنية بالمشاركة مع جمهور معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب من خلال جناح الأزهر الشريف الذي يضم العديد من الورش الفنية تقدم لجميع الأعمار.

وأضاف لـ« الدستور» أنه يشارك بورشة للنحت والخزف، حيث يستخدم مادة الطين الأسواني، وعي مادة طبيعية تأتي من سوان على هيئة طين مصنع، ولا ضرر منها على الأطفال،حيث يشارك بها جميع الأعمار السنية، وتدخل مراحل التنفيذ المختلفة، سواء بلاطات خزفية، أو نحت، أو نحت مجسم أو جداريات.

وأوضح أن المنتج يدخل بعد ذلك مراحل الحرق، ثم وضع مادة «الجليز» ثم التشطيب، ليخرج المنتج الفخاري أو الصيني مثل وحدات الأضاءة أو المجات، ووحدات زخرفية جمالية للزينة.

ورش فنية بجناح الأزهر

•اسمك بالخط العربي هدية الأزهر لجمهور المعرض

محمد شعبان بيومي، معلم أول خط عربي، بمنطقة البحيرة الأزهرية، أن ورشة الخط العربي ورشة أساسية في معارض الكتاب، حيث يتم كتابة اسم الزائر كهدية مجانية، وهو ما اعتاد عليه الزائرين.

وأضاف لـ«الدستور» أنه ما زال الخط العربي مادة أساسية في المعاهد الأزهرية الابتدائي والإعدادي من 50 درجة، وهي مادة مستقلة بها نجاح أو رسوب، بمعلمين متخصصين، مشيرًا إلى أنه يقام مسابقات خاصة في الخط للطلبة والمعلمين، فضلًا عن إقامة معارض خاصة للموهوبين.

ورش فنية بجناح الأزهر



وأوضح أن «الخط» له مدارس معتمدة يحصل من خلالها الدارس على دبلوم رسمي في الخط العربي، بالإضافة إلى دبلوم سنتين تعطي مؤهل فوق متوسط.

وأشار إلى أن الخطوط الرئيسية 6 انواع: (النسخ، الرقعة، الكوفي، الثلث، الفارسي، الديواني) وهي التي تدرس بالمعاهد الأزهرية، لافتًا أن الهدايا التذكارية التي نقدمها لجمهور المعرض بكتابة أسمائهم، تكون عادة بالخط الديواني والذي يتمتع بشكل جمالي في كتابة الأسماء.

ورش فنية بجناح الأزهر

ورش فنية بجناح الأزهر

ورش فنية بجناح الأزهر