تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

في ظل تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي في جمهورية مصر العربية وفي ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول للجامعات الحكومية والخاصة، صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021 كالآتي:

الكلية الحربية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبي بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر.

الكلية البحرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي (الرياضيات – العلوم) وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر.

الكلية الجوية: تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي بنسبة مئوية للمجموع 55% فأكثر.

الكلية الفنية العسكرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمي) والشهادات المعادلة من القسم العلمي بنسبة مئوية للمجموع 76% فأكثر.

كلية الدفاع الجوي: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر بنسبة مئوية للمجموع 71% فأكثر.

كلية الطب للقوات المسلحة: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بنسبة مئوية للمجموع 88% فأكثر.

المعهد الفني للقوات المسلحة: يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) شعبة (الرياضيات - العلوم) وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمي) بنسبة مئوية للمجموع 55% فأكثر.

سيتم تطبيق التخفيضات السابق ذكرها على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 2021 فقط، وليس الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة العام السابق 2020 وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.