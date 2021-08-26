وفاة الدكتور مجدي النايب بعد وفاة ابنه وزوجة ابنه بكورونا

توفي اليوم الخميس الدكتور مجدي النايب، صاحب أقدم صيدلية بمدينة بنها متأثرا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا، ليلحق بنجله شريف وزوجة نجله "ساناز" والذين توفوا جميعا في خلال 4 أيام إثر إصابتهم جميعا بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم إلى مستشفى بالقاهرة لتلقي العلاج حيث توفى شريف منذ 4 أيام ولحقت به زوجته فجر اليوم، وبعدها بساعات توفى والده الدكتور مجدي أحمد النايب.

وكتب نجل الفقيد الدكتور مجدي النايب، ويدعى "وسيم النائب" معلنا وفاة والده على صفحته الشخصية بالفيس بوك، "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله توفى إلى رحمة الله الدكتور مجدي أحمد النايب والدي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. يارب الصبر .. يارب الصبر .. يارب الصبر".

ونعت نقابة الصيادلة بالقليوبية، برئاسة الدكتور مجدي ثابت، الراحل، موجها خالص التعازي، لأسرة الفقيد.وأكد نقيب الصيادلة، أن الراحل كان من أهم رواد مهنة الصيدلة بالقليوبية، هو وعائلته، وتعد الصيدلية الخاصة بهم أقدم صيدلية افتتحت بالمحافظة وكان من أوائل الصيادلة الذين رفعوا اسم مصر خلال عمله لعدة سنوات بدولة الإمارات العربية.

كانت سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بعد وفاة سيدة تدعى ساناز محمد رضا، وذلك بعد وفاة زوجها الدكتور شريف النايب بـ4 أيام فقط، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ببنها، لساحة عزاء، إذ توفى الدكتور شريف النايب في 22 أغسطس الجاري، ولحقت به زوجته صباح اليوم متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وكانت آخر تدوينات الدكتور شريف النايب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "يا رب أنت الشافي المعافي.. أمر بفترة صعبة.. إن مع العسر يسرا.. إن مع العسر يسرا.. يا هم لي رب كبير رحيم شافي معافي قادر".