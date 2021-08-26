ضبط متهم بالاتجار في الأسلحة البيضاء عبر «فيسبوك» بالإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترويج أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، من خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توفير الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادي.

تمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتوائه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وطبنجة صوت و10 طلقات صوت من ذات العيار و4 قطع أسلحة بيضاء مطواة.

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وترويجه لبيع الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت من خلال الحساب المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.