الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

247 إصابة جديدة بفيروس كورونا في التشيك

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة في جمهورية التشيك، 247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الخميس، أن عدد من يخضعون للعلاج بالمستشفيات جراء إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 67 شخصًا، بينهم 14 في حالة خطيرة، فيما حذر الخبراء من إمكانية زيادة حالات الإصابة خلال شهر سبتمير المقبل مع عودة الطلاب للمدارس.
وأشار الراديو، إلى أن عدد من تم تطعيمهم بشكل كامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد بلغ 5.6 ملايين شخص حتى الآن.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى، والسعال، وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة على الرئة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

وزارة الصحة في جمهورية التشيك الصحة التشيك كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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