الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: تقليص الدورة الزمنية للخدمات الجماهيرية الإلكترونية إلى 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اعتماد الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقليص الدورة الزمنية للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المقدمة عبر بوابتى "الوزارة، مصر الرقمية" إلى 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الداخلية المعاصرة، والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.

وتم التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات الإلكترونية (قطاع الأحوال المدنية- الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية- الإدارة العامة لنظم معلومات المرور- الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- الإدارة العامة لتصاريح العمل- الإدارة العامة لشئون المجندين) لتنفيذ تلك الإجراءات، وذلك من خلال فحص الطلبات الإلكترونية الواردة وتنفيذها خلال 24 ساعة، بدءاً من وقت تقديم طلب الخدمة الإلكترونية وحتى قيام المواطن بسداد مقابل أداء تلك الخدمة، ويعقب ذلك تسليمها فى ذات اليوم للبريد ليتولى توصيل المحرر للمواطنين طالبى الخدمة.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية، وتم الانتهاء من إتاحة خدمة الرسائل القصيرة لإعلام المواطن طالب خدمات قطاع الأحوال المدنية بكافة مراحل التعامل مع الطلب وحتى تمام تسليم المحرر لطالبه ببوابة مصر الرقمية، أسوةً بما تم مع خدمات المرور المتاحة على ذات البوابة.

وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من تعميم خدمة الرسائل القصيرة SMS لإعلام المواطن طالب الخدمة بموقف طلبه فى كافة المراحل الخاصة بإصدار المحررات المطلوبة للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المتاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وزارة الداخلية تقليص الدورة الزمنية لخدمات الجماهيرية مصر الرقمية التقنية الحديثة الخدمات الشرطية

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وائل لطفي

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