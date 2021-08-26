الصين تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

سجلت لجنة الصحة الصينية، 3 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19) محلية العدوى، و23 حالة إصابة جديدة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت لجنة الصحة، في بيان أوردته وكالة شينخوا الصينية، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل حالة واحدة يُشتبه بإصابتها "بكوفيد 19" وصلت من الخارج، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة متعلقة بالفيروس.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بـ(كوفيد-19) في الصين بلغ 94 ألفًا و733 إصابة، وإجمالي حالات الشفاء 88 ألفًا و600 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 4 آلاف و636 حالة.