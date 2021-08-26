الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

سجلت لجنة الصحة الصينية، 3 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19) محلية العدوى، و23 حالة إصابة جديدة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت لجنة الصحة، في بيان أوردته وكالة شينخوا الصينية، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل حالة واحدة يُشتبه بإصابتها "بكوفيد 19" وصلت من الخارج، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة متعلقة بالفيروس.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بـ(كوفيد-19) في الصين بلغ 94 ألفًا و733 إصابة، وإجمالي حالات الشفاء 88 ألفًا و600 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 4 آلاف و636 حالة.

الصحة الصينية بكين الصين كوفيد-19 الصحة العالمية

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