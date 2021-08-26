اقتصادية قناة السويس.. 251 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال يوليو

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر يوليو الماضي حركة تداول بحمولات 3.290.568 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 304.768 حاوية مكافئة من خلال استقبال 251 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 40 سفينة حاويات بطاقة محققة 374.639 طن وعدد حاويات 35.136حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 11 سفينة بضائع عامة، وأيضاً عدد 6 سفن صب سائل، وسفينة رورو، وسفينة سياحية، فضلاً عن استقبال عدد 70 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر يوليو عدد 108 سفينة حاويات، وعدد 7 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 2.888.328 طن وعدد حاويات 269.632 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 7 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 27.601 طن.

وفي شأن آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أن ميناء غرب بورسعيد تستقبل السفينة ZAMZAM والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متراً بغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 3578 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.