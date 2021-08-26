الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 200 موتور يقوم مالكها بالغش والتدليس على المواطنين فى البحيرة

موتور
موتور

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية، وضبط المتلاعبين بالدعم، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، وسمير البلكيمى، رئيس جهاز الرقابة عن ضبط 200 موتور محرك 5 حصان وذلك للغش والتدليس وكتابة استيكر ياباني على المنتجات الصيني لتحقيق أرباح غير مشروعة بمدينة دمنهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الحملة بتحرير 6 محاضر بمدينة النوبارية بيانها كالآتي: محضر لمخزن أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص، والتحفظ على 30 طن مخصبات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، ومحضر لحوم مجمدة وكبدة ولحوم مفرومة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع ١٥ كيلوجرام، و٣ محاضر ذبح خارج المجازر بواقع ١٧ كيلو جرام لحوم.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد المحلات والتحفظ على 200 كيس ملح طعام مغشوش ومقلد لأحد الشركات المعروفة، وعدد 80 عبوة بويات منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام معروضة للبيع داخل أحد المحلات التجارية، وضبط أحد الثلاجات وذلك لعدم إمساك سجل حركة لقيد الكميات الموجودة بها، وتم تحرير 2 محضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

وأكد المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في الحد من التلاعب في المواد الغذائية المختلفة.

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وائل لطفي

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