وفاة الموسيقار العراقى فتح الله أحمد متأثرا بإصابته بكورونا

نعت نقابة الفنانين العراقيين الموسيقار فتح الله أحمد الذي توفي مساء الأربعاء عن عمر ناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وكان الراحل انتقل من العراق للإقامة في دولة الإمارات وتم نقله للمستشفى منذ عدة أشهر حيث تدهورت حالته الصحية.



ولد أحمد بمدينة كركوك في يوليو 1957 لأبوين تركمانيين وانضم إلى الفرقة القومية التركمانية التي كان لها أكبر الأثر في مشواره الفني ثم الفرقة السيمفونية العراقية كعازف على آلة التشيللو عام 1977.



عمل بدائرة الثقافة والسياحة العراقية وكان يحاضر في العديد من الجامعات كما شغل في السابق منصب عميد معهد الدراسات الموسيقية بالعراق.



تعاون مع عدد من المغنين العرب وقاد لفترة طويلة الفرقة الموسيقة للمطرب كاظم الساهر وقام بتوزيع ألحان الكثير من أغاني المطرب العرقي الشهير.



ومن أشهر الأغاني التي وزعها للساهر (سلامتك من الآه) و(في مدرسة الحب) و(زيديني عشقا) و(قولي أحبك) و(حبيبتي والمطر) و(المحكمة).



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

