حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بالمنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بالمديرية، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملة موسعة للتفتيش على المنشآت الدوائية والطبية الخاصة، حيث تم المرور على ٩٨ منشأة طبية خاصة وجاءت القرارات كالتالي: استصدار قرارات غلق لعدد ١٦ منشأة طبية، ومخالفة ١٢ منشأة طبية لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى.



بالإصافة إلى وجود عدد ١٠ منشآت طبية مخالفة لاشتراطات الترخيص، كما تم العثور على ٣ منشآت مخالفة للقانون لوجود عمالة غير مؤهلة، كما تم تحرير عدد ٢ محضر تحريز أدوية غير مسجلة، وتحريز كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المصرح بتداولها داخل عيادة ممارس عام ومركز علاج طبيعي بمدينة بركة السبع مخالفا للقانون رقم ١٥٣ لسنه ٢٠٠٤ الخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقانون ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الصيدلية ومزاولة مهنة الصيدلة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر بالمخالفات الواردة.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالمنوفية برئاسة الأستاذ الدكتور فيصل جودة وكيل الوزارة باستمرار الحملات المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة وإحكام الرقابة على سوق الدواء والضرب بيد من حديد علي المخالفين حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مقدماً سيادته الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطن ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

وكان ذلك بناءاً على و ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتعليمات الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، كما شدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية علي كافة العاملين بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.