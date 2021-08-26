بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».. تنظيم يوم الخدمة المجتمعية فى ملتقى لوجوس

رتبت اللجنة المنظمة لملتقى لوجوس الأول الذي تجري فعالياته حاليًا تحت شعار "التمتع بالجذور" أن تكون الفترة الصباحية لليوم الرابع مخصصة للخدمة المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في إطار المبادرة الرئاسية وتم التنسيق مع فرق الرصد الميداني لـ "حياة كريمة" لتوزيع بعض المساعدات لمجموعة من الأسر المستحقة في مركز برج العرب وقرى أبوصير والغربانيات وبهيج بالإسكندرية.

وتحول شباب الملتقى البالغ عددهم ٢٠٠ شاب وشابة إلى مجموعات عمل، حيث قاموا بتعبئة عبوات الطعام وشنط مدرسية وشنط عناية شخصية للأطفال لتقديمها الى هذه الأسر، وبعد انتهاء هذه المهمة توجهوا إلى المناطق المستهدفة للتوزيع على للأسر المستحقة.

وعقدت أيضًا اليوم أولى جلسات الشباب لطرح رؤاهم في بخصوص بعض الموضوعات الكنسية، حيث سيتم بلورتها وتقديمها لقداسة البابا لعرضها على السيمينار المقبل للمجمع المقدس.

ويأتي ملتقى لوجوس الأول، الذي يشارك فيه 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن.

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي 200 من الشباب والشابات ممثلين عن ايبارشيات القطر المصري.

وانطلقت فعاليات اليوم الثالث، لملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويشارك في الملتقى 200 من الشباب والشابات ممثلين عن ايبارشيات القطر المصري، ويأتي بعنوان "التمتع بالجذور" ويهدف إلى جعل هؤلاء الشباب سفراء للفرح كما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في حفل الافتتاح مساء الأحد.

ويعد ملتقى الأول من نوعه لشباب الكنيسة من داخل مصر حيث أقيم سابقًا أسبوعان مماثلان لشباب من ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر تحت شعار "العودة للجذور" لربطهم بالجذور في كنيستهم وبلدهم الأم.

وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية النسخة الثانية من ملتقى شباب لوجوس الأول بدير الأنبا بيشوى، فى حفل افتتاح كبير، حيث استقبل الدير 200 شاب وشابة من مختلف الإيبارشيات الأرثوذكسية، فى ملتقى دينى وروحى وسياحى، يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.