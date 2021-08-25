مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

قال مسئول أمريكي كبير، مساء اليوم، إنه من المقرر أن يبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في البيت الأبيض، غدًا الخميس، بأن واشنطن تشاطر إسرائيل مخاوفها بشأن تسريع إيران وتيرة برنامجها النووي، لكنها ستبقى ملتزمة في الوقت الحالي بالمسار الدبلوماسي مع طهران.

وأضاف المسئول للصحفيين متحدثًا عن أول محادثات مباشرة ستعقد بين بايدن وبينيت "منذ انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي الإيراني، خرج البرنامج النووي الإيراني بشكل جذري عن السيطرة ويتسارع من أسبوع لأسبوع".

وأضاف أن وحدات الطرد المركزي لدى إيران ومخزونات اليورانيوم والتقنيات التي طورتها جعلت من قدرات إنتاج قنبلة نووية "على بعد بضعة أشهر فحسب"، مشيرًا إلى أن الزعيمين سيناقشان "ما يتعين عمله في هذا الشأن".

تفاصيل زيارة بينيت إلى واشنطن

وتعد تلك الزيارة الرسمية هي الأولى التي يجريها بينيت إلى الولايات المتحدة، منذ توليه منصبه كرئيس للوزراء في إسرائيل خلال شهر يونيو الماضي، فيما أشار مصدر إسرائيلي كبير إلى أن الملف الإيراني سيكون الأبرز في تلك المباحثات.

من جانبه، قال يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إنه التقى بينيت قبل توجهه إلى واشنطن، موضحًا أنهم ينتظرون نجاح هذه الزيارة نظرًا لأهميتها القصوى.

في السياق ذاته، أصدر البيت الأبيض، بيانًا، أن زيارة بينيت ستعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب، مؤكدًا أن المحادثات ستتركز على ملفات الأمن الإقليمي والعالمي، بما فيهما الملف الإيراني.

ومن المقرر أن يقدم بينيت رؤية إسرائيل فيما يخص الملف الإيراني، والاستراتيجية التي سيتبعها في ذلك الشأن، على أن تكون مختلفة عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.