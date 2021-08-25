برلماني: تخصيص 20 مليار جنيه لتطوير الكهرباء بقرى حياة كريمة يجدد بنيتها التحتية

قال أشرف أبو الفضل عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المبالغ المالية الضخمة المرصودة لمبادرة حياة كريمة، تؤكد أن الدولة مُصرة على تغيير وجه الحياة في الريف، وتعزيز البنية التحتية به في المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي وغيرها.

وأضاف أبو الفضل في بيان اليوم، أن الدولة المصرية خصصت بتوجيهات الرئيس السيسي 20 مليار جنيه، لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء بقرى "حياة كريمة"، من خلال زيادة الجهد الكهربائى، لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية، والعمل على استبدال الأعمدة المتهالكة، بجانب استبدال المحولات المعلقة بأكشاك، والعمل على تحسين الشبكات الكهربائية في إجمالي 150 مركزا، بما يعمل على إحداث تطوير وتجديد جذري شامل بالشبكات الكهربائية داخل القرى والمدن، وبما يضىء القرية المصرية ويُعيد لها بهاءها.

وشدد عضو طاقة النواب على أن مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير نحو 4500 قرية مصرية، إنجاز وطني حقيقي غير مسبوق ولم تحدث له سابقة في البلاد.

وأوضح أنه بانتهاء المراحل الثلاث لمبادرة حياة كريمة، تكون الاستفادة بمثل هذه المشاريع الضخمة للتحديث والتطوير، قد طالت نحو 55 مليون مصري، يسكنون الريف بما يؤكد عظم وضخامة المبادرة والمأمول من ورائها.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل، تلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجا فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، وتعمل على رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة من خلال خطة موسعة لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، خاصة أن الكهرباء تمثل أساس كل بيت، كما أنها أساس للتنمية، وكذلك أساس فى مبادرة حياة كريمة وفي كل نواحى الحياة، وهو ما يجعلها على رأس أولويات عمليات التنمية بقرى المبادرة.

وتضمن بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) الذى عرض أمام بمجلس النواب، مخصصات "حياة كريمة" في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار، منها 20 مليارا لصالح قطاع الكهرباء.