نيكولا معوض يكشف تفاصيل دوره بمسلسل «ع الحلوة والمرة»

أعرب الفنان نيكولا معوض عن سعادته بعرض مسلسل "ع الحلوة والمرة" على MBC 4 لأسباب عدة أولها أنه قلّما نجد أعمالًا تنتمي إلى فئة تجمع الرومانسية والكوميديا في عالمنا العربي، وتجعلني متحمسًا لأن أكون من أوائل الناس الذين يقدمون هذا النوع.

وأضاف معوض: "لا يعنيني إذا كانت فكرة العمل مقتبسة أم لا، كل ما يهمني هو تقديم العمل الجيد، والتناغم بين الممثلين وهذا موجود هنا".

وأشار إلى أن "حماسته لتقديم الدور، دفعته إلى الاعتذار عن فيلم سينمائي مع مجموعة نجوم، لأنه اعتبر أن مغامرة "ع الحلوة والمرّة" جديرة بخوضها".

ويلفت معوض إلى أن "ثمة تناغمًا بين الممثلين لا بد أن يلحظه المشاهد، كما أنني أتوقع أن يجد العمل قبولًا واهتمامًا جماهيريًا، لأن المشاهدين الأوائل وهم فريق العمل يستمتعون وهذا مؤشر إلى أننا على الطريق الصحيح".

وعن العلاقة بين ريان وفرح، يوضح معوّض قائلًا: "الجميل أن بينهما الكثير من المد والجزر، ولن يعرف الناس إذا ما كانا سيحبان بعضهما أم سيستمران بالخلافات"، مثنيًا على الكيمياء الملموسة بينه وبين دانا مادريني. ويشرح بالقول إنه "لن يأتيك كل يوم ممثل تنسجم معه أمام الكاميرا وخلفها، وتتحولان إلى أصدقاء علمًا بأنني لم أكن أعرفها سوى كممثلة، وأتمنى أن يلاحظ الناس هذا التناغم. أما مع باميلا الكيك فلقاؤنا هنا يختلف تمامًا عن لقائنا السابق".

وعن شخصيته بالمسلسل يقول "هو شاب يعود إلى لبنان بعد 5 سنوات أمضاها في لندن، بهدف الارتباط وتأسيس عائلة، ويكتشف أن منظّمة حفل الزفاف هي حبيبته السابقة" وأتوقع انقسام المشاهدين إلى حزب لانا، وحزب فرح".

ويتوقف عند العمل مع سلمى المصري في دور شريهان، ليقول إن "هذه المرأة كانت الأم والأب في الوقت نفسه، لذا حتمت عليها الظروف بأن تكون حازمة، والمسائل الزوجية هي أكثر ما تخلق نزاعًا بينه وبين والدته، إضافة إلى أن علاقته جميلة بشقيقه تيم (هادي أبوعيّاش).

موعد عرض مسلسل ع الحلوة والمرة

يُعرض مسلسل "ع الحلوة والمرّة" اعتبارًا من الأحد 29 أغسطس، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية على MBC4، و24 ساعة قبل عرضه على الشاشة عبر "شاهد VIP"، وهو من بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكيك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، زينة زيادة، بمشاركة سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبس، ألكو داود، أحمد الأحمد وآخرين.