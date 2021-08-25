«الصحة اللبنانية» تسجل 1593 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 1593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19​ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة اللبنانية فى التقرير اليومى حول الحالة الوبائية، أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير 2020، ارتفع إلى 595522.

وأضافت الصحة اللبنانية أنه تم تسجيل 1556 إصابة بين المقيمين و37 حالة بين الوافدين، لافتة إلى أنه تم تسجيل 5 ​حالات​ وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8024.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى أن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 473، من بينها 235 حالات في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية ليوم أمس هو 18972.