انطلاق تصفيات «أولمبياد الطفل المصرى» فى نسختها الثالثة بالإسكندرية

انطلقت فعاليات تصفيات أولمبياد الطفل المصرى فى نسختها الثالثة، بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والتي تنفذها الإدارة المركزية للطلائع، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بوزارة الشباب والرياضة.

وتنفذ التصفيات في الألعاب (قدم خماسى بنين -قدم خماسى بنات -كرة طائرة بنين -كرة طائرة بنات -كرة سلة بنين -كرة سلة بنات -كرة يد بنين فقط -عدو 100 م بنين -عدو 100 م بنات-وثب طويل بنين -وثب طويل بنات -رمى جلة بنين -رمى جلة بنات -فردى بنين -فردى بنات -زوجى بنين -زوجى بنات -الكاراتيه -التايكوندو).

وأعربت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن سعادتها بوجود هذا الكم من اللاعبين الناشئين بالإسكندرية، حيث بلغ إجمالى الذين تم تسجيلهم فى الأولمبياد فى نسختها الثالثة ما يقرب من 6 ألاف آلاف لاعب، كما تمنت مشاركتهم فى الأولمبياد على المستوى الدولي وليس نموذج المحاكاة فقط.



وكانت نتائج تصفيات أولمبياد الطفل المصري بالإسكندرية، التي تمت على المستوى المحلى من ٦ يوليو حتى أغسطس٢٠٢١ كالتالى:



كرة القدم خماسى بنين فاز بها مركز شباب الأنفوشى بعدد ٨ لاعبين، وكرة قدم بنات خماسي بنات فاز بها نادي المجد بعدد ٨ لاعبين، أما كرة سلة بنين فاز بها نادي سموحة بعدد ٨ لاعبين، وكرة سلة بنات فاز بها مركز شباب سموحة، بعدد ٨ لاعبين.

كرة طائرة بنين فاز بها نادي سموحة بعدد ٩ لاعبين، كرة طائرة بنات فاز بها نادي سموحة بعدد ٩ لاعبين، وكرة اليد بنين فاز بها النادي الأولمبي بعدد ١١ لاعبا، فيما فاز في كرة اليد بنات بالنادى الأوليمبى بعدد ١١ لاعبا.

أما لعبة الكاراتيه بأحزمتها المختلفة فاز بها "نادي فكتوريا " بعدد ٢ لاعب، و"نادي العاملين بالجامعة" بعدد ٢ لاعب بإجمالي ٩ لاعبين.

أما تنس الطاولة بنين وبنات فاز بها "مركز شباب سموحة" بإجمالي ٨ لاعبين، وألعاب القوى فاز بها كل من المؤسسة العسكرية، النادي الأولمبي، المشروع القومي للناشئين ونادي الاتحاد السكندري بإجمالي ١١ لاعبا.

والتايكوندو ط فاز بها كل من النادي الأولمبى، مركز شباب سموحة، نادي الإسكندرية للبترول، مركز شباب سموحة، والمشروع القومي ومركز شباب الدخيلة بإجمالي ١٦ لاعبا.

رفع أثقال فاز بها المؤسسة العسكرية بعدد ١٥ لاعبا، والمصارعة فاز بها المؤسسة العسكرية، ونادي الأولمبي بـ١٩ لاعبا، والجودو فاز بها المؤسسة العسكرية ونادي الفتح ونادي سموحة والمشروع القومي، ونادي أصحاب الجياد بعدد ١٦ لاعبا، والسباحة فاز بها نادي المجد ونادي الأوليمبي بعدد ٦ لاعبين.

ويشارك في التصفيات الإقليمية المنفذة بمحافظة البحيرة والإسكندرية خلال الفترة من ٥ سبتمبر إلى ٧ سبتمبر أكثر من ١٨٤ لاعبا ولاعبة فى مختلف الألعاب.