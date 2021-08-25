«اتحاد الناشرين» يعلن تلقي أعضائه الدفعة الأولى من لقاح كورونا

أكد اتحاد الناشرين المصريين تواصل سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، مع وزارة الصحة لتلقي أعضاء الاتحاد لقاح فيروس كورونا.

قال الاتحاد في بيان الأربعاء، إنه حضر وفد من وزارة الصحة لمقر الاتحاد بالدقي وتم منح جميع الناشرين الذين حضروا لقاح فيروس كورونا (استرازينكا) مع أخذ الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة الحاضرين في مقر الاتحاد.

أضاف البيان أنه من حانب آخر سيتم الترتيب مع وزارة الصحة لتحديد موعد لتلقي الجرعة الثانية للناشرين فى القريب العاجل مع الشهادة المعتمدة لتسهيل سفرهم للمشاركة في المعارض الخارجية.

يأتي هذا في ظل محاربة الدولة والهيئات لفيروس كورونا ومناشدة الكل لأخذ اللقاح لضمان عدم تفشي الوباء مرة أخرى، ومن هذا المنطلق دعا اتحاد الناشرين أعضائه في وقت سابق للتجهيز للقاح كورونا والذي سيكون على دفعتين كما سبق وأشار رئيس الاتحاد.