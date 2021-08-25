تجديد حبس سائق «توك توك» بتهمة قتل تاجر فى البساتين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة البساتين، تجديد حبس سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل تاجر بسبب “صوت الكاسيت”.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مسجل خطر، لاتهامه بقتل تاجر وإصابة نجله فى منطقة البساتين، بعدما تعدى عليهما بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب قيام المتهم بترك توك توك بداخله كاسيت بصوت مرتفع، فنشبت بينهم مشاجرة تعدى خلالها عليهما، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال شخص متوفى وآخر مصاب بإصابات بالغة فى منطقة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب توك توك "مسجل خطر"، وتاجر ونجله، بسبب ترك توك توك أسفل منزلهما بداخله كاسيت بصوت مرتفع، وعندما عاتباه تعدى عليهما بمطواة، ونتج عن ذلك وفاة تاجر وإصابة نجله.

وتم القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحريز الأداة المستخدمة فى الحادث، وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.