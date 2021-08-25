تأهيل وتبطين ترع دمياط وبورسعيد لترشيد المياه

تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية فى مدة عامين.



كما يقوم العديد من المهندسين وقيادات الرى بالإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، وفى تناغم تام ضمن مبادرة "حياة كريمة".



ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية



تفقد المهندس نادي سمير وكيل وزارة الري لمحافظتى دمياط وبورسعيد، والمهندس محمد روميه مدير عام الإدارة العامة لري دمياط، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة البنك بدائرة مركز كفر سعد، بحضور فريق عمل متابعة مشروع حياة كريمة، حيث تم الانتهاء من تأهيل 5 كيلومتر بتكلفة إجمالية قدرها 18،669 مليون جنيه، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.

كما تم اليوم الأربعاء، متابعة أعمال تأهيل وتبطين ترعة الشريفة، وترعة نجع تمام الشرقي بزمام الإدارة العامة لري سوهاج إشراف الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى تأهيل وتبطين ترع "قرشى، مسارة البحرية، كوم بوها البحرية"، مع التأكيد على المتابعة والرقابة على معدلات الإنجاز للأعمال وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الموارد المائية والري، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مع إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة ومواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى حل أزمة عدم وصول المياه للنهايات.

يتضمن المشروع القومى تأهيل وتبطين 7 آلاف كيلو متر طولى من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.