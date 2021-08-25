الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأهيل وتبطين ترع دمياط وبورسعيد لترشيد المياه

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية فى مدة عامين.

كما يقوم العديد من المهندسين وقيادات الرى بالإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، وفى تناغم تام ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية 

تفقد المهندس نادي سمير وكيل وزارة الري لمحافظتى دمياط وبورسعيد، والمهندس محمد روميه مدير عام الإدارة العامة لري دمياط، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة البنك بدائرة مركز كفر سعد، بحضور فريق عمل متابعة مشروع حياة كريمة، حيث تم الانتهاء من تأهيل 5 كيلومتر  بتكلفة إجمالية قدرها 18،669 مليون جنيه، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات. 

كما تم اليوم الأربعاء، متابعة أعمال تأهيل وتبطين ترعة الشريفة، وترعة نجع تمام الشرقي بزمام الإدارة العامة لري سوهاج إشراف الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى تأهيل وتبطين ترع "قرشى، مسارة البحرية، كوم بوها البحرية"، مع التأكيد على المتابعة والرقابة على معدلات الإنجاز للأعمال وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الموارد المائية والري، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مع إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة ومواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى حل أزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

يتضمن المشروع القومى تأهيل وتبطين 7 آلاف كيلو متر طولى من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه. 

وزارة وزارة الري الأراضي الزراعية ترشيد استهلاك المياه حياة كريمه ترشيد المياه المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

وداعا للسايس.. طرق تسجل الحصول علي رخصة تنظيم السيارات الجديدة

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

«الهجرة» ترسل أول قائمة للمسجلين لتلقي لقاح كورونا إلى «الصحة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

العين السحرية لحسن عبد الموجود

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل

وزير الجيش الإسرائيلي: إيران ستمتلك أسلحة نووية خلال شهرين.. ولن نتردد في منعها