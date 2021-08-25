الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل

سعيد الخزومي
سعيد الخزومي

توفي، اليوم، سعيد الخزومي عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة مفاجئة، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وانتقل عضو الكنست الإسرائيلي، فجر اليوم، إلى مستشفى «سوروكا»، وكان يعاني حرجة للغاية، وبعد وقت قليل أُعلن عن وفاته متأثرا بنوبة قلبية.

وفاة الخزومي تؤثر على الحكومة الإسرائيلية

في السياق ذاته، أعرب يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم، عن حزنه لرحيل عضو القائمة العربية الموحدة بشكل مفاجئ،  قائلا: "حزن كبير لوفاة عضو الكنيست سعيد الخرومي فجأة، والذي كان شريكًا في الائتلاف وأحد الأشخاص الذين تشكلت الحكومة بفضلهم، وكان يؤمن بإمكانية تغيير المجتمع".

من جانبها، نعت الحركة الإسلامية في الداخل، وكذلك القائمة العربية الموحدة، الخزومي، في بيان، موضحان: "الخرومي أمضى عمره في خدمة قضايا النقب رئيسًا للجنة التوجيه العليا لعرب النقب ورئيسًا لمجلس شقيب السلام  ورئيسًا للجنة الداخلية في الكنيست".

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن وفاة الخزومي عضو الكنيست من شأنها التأثير على استقرار الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت، نظرًا لانه كان أحد الداعمين الذي ساهموا بوجودهم في نجاح تشكيل الائتلاف الحالي.

ومن المتوقع أن تكون إيمان ياسين خلفا للخزومي في منصبه داخل الكنيست.

الكنيسة القائمة العربية الخزومي وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد الحركة الإسلامية

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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