رئيس أشمون يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرى المركز

قام سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، اليوم، بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة المحلية بسبك الأحد والوحدة المحلية بسنتريس، حيث تفقد أعمال الإنشاءات التي تتم بمجمعات المصالح الحكومية وكذا المجمعات الزراعية بسبك وسنتريس.

كما قام بتفقد الأعمال التي تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس جديدة أو رفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل، كما تفقد سرور أعمال مد خطوط المياه والصرف الصحي للمناطق المحرومة بقرى سبك الأحد وسنتريس، كما قام بمتابعة أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية محلة سبك، والأعمال التي تتم بقطاع الشباب والرياضة من رفع كفاءة مراكز الشباب والوحدات الصحية، وأعمال التطهير والتبطين التي تتم بترعة العامرية بمنيل دويب وترعة جانبية النعناعية البحرية والقبلية وترعة فزارة وترعة المقص بسبك الأحد، كما تفقد الأرض المقترحة لتوسعة محطة المعالجة بسبك الأحد لبدء التنفيد الفعلي على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه جاري العمل علي قدم وساق بجميع مشروعات المبادرة الرئاسية بجميع القري دون أي مشاكل أو معوقات.

كما تابع رئيس مركز ومدينة أشمون سير وانتظام العمل بملف التصالح في مخالفات البناء للتأكد من إتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء ، وشدد على ضرورة إنهاء كافة الموضوعات المتعلقة بالملف وتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز والبت في جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم.

وأكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال مبادرة حياة كريمة ، مؤكدا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون.