أحمد آدم يتعاقد على مسلسل درامي جديد لموسم رمضان 2022

تعاقد الفنان أحمد آدم على مسلسل درامي جديد لتقديمه في موسم رمضان المقبل.

وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، أن أحمد آدم يفاضل حاليًا بين أكثر من سيناريو، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في موسم رمضان.

ويشارك أحمد آدم في إحدى حكايات فيلم “200 جنيه" المقرر طرحه اليوم بشكل رسمي في دور العرض السينمائية في القاهرة والمحافظات المختلفة.

وأقامت الشركة المنتجة للفيلم، أمس، عرضًا خاصًا للفيلم بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

قصة فيلم 200 جنيه

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى، وتظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول “200 جنيه” تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

أبطال فيلم 200 جنيه

الفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وحقق البرومو والبوسترات الدعائية لفيلم “200 جنيه” ردود فعل إيجابية مؤخرا، وذلك خلال فترة الدعاية التي يقوم بها صناع الفيلم ونشر عدد من نجوم الفيلم العديد من الصور وهم يحملون العملة الورقية "200 جنيه"، وقد انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كنوع من الدعاية الخاصة بالعمل.

وطرحت الشركة المنتجة الاغنية الدعائية للعمل والتى تحمل نفس الاسم “200 جنيه ” والتى يقوم بغنائها المطرب أحمد سعد، وهي من كلمات عبدالله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح وحققت الاغنية نجاحا كبيرا فور طرحها.