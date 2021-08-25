الحبس 6 أشهر لعاطل ضبط بحوزته «حشيش» في البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 أشهر لعاطل ضبط بحوزته “حشيش” مخدر، في منطقة البساتين.
وأوضح أمر الإحالة، أن النقيب أحمد خلف، ضابط مباحث بقسم شرطه البساتين، تمكن من ضبط المتهم محمد عيد، المفرج عنه تحت الشرط بالقضيه رقم 10188 لسنة 2020 جنح البساتين، سرقة، لمده ثلاث أشهر، والهارب من المراقبة الشرطية في المحضر رقم 37 جنح هروب.
وعقب تفتيشه عثر معه على علبه سجائر بها 14 قطعه بنيه داكنه اللون تشبه "الحشيش" المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدره بقصد الاتجار.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن النيابة العامة قامت بمناظرة المتهم أثناء التحقيق معه بعموم جسده عدا مايستر عورته وجدناه شاب باواخر العقد الثالث من العمر أسمر اللون وشعره أسود وله شارب.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الااتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلافف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.