الحبس 6 أشهر لعاطل ضبط بحوزته «حشيش» في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 أشهر لعاطل ضبط بحوزته “حشيش” مخدر، في منطقة البساتين.

وأوضح أمر الإحالة، أن النقيب أحمد خلف، ضابط مباحث بقسم شرطه البساتين، تمكن من ضبط المتهم محمد عيد، المفرج عنه تحت الشرط بالقضيه رقم 10188 لسنة 2020 جنح البساتين، سرقة، لمده ثلاث أشهر، والهارب من المراقبة الشرطية في المحضر رقم 37 جنح هروب.

وعقب تفتيشه عثر معه على علبه سجائر بها 14 قطعه بنيه داكنه اللون تشبه "الحشيش" المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدره بقصد الاتجار.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن النيابة العامة قامت بمناظرة المتهم أثناء التحقيق معه بعموم جسده عدا مايستر عورته وجدناه شاب باواخر العقد الثالث من العمر أسمر اللون وشعره أسود وله شارب.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الااتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلافف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.