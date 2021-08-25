مهرجان الجونة يفتح باب التقديم لجائزة خالد بشارة للسينما المستقلة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن بدء قبول طلبات التقديم لمشاريع الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة في مرحلة التطوير والأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، لجائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة، للمشاريع الروائية والوثائقية القصيرة قيد التطوير، وكذلك الأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، لصناع الأفلام المصريين، مؤهلة للحصول على هذه الجائزة، مع تفضيل أصحاب المشاريع المقيمين في مصر.

ويجب أن لا تتعدى مدة الفيلم 30 دقيقة، ويجب أن يكون الفيلم الأول أو الثاني للمخرج.

يمكن الاطلاع على نموذج التقديم والقائمة الكاملة للوائح والأحكام من خلال الموقع الرسمي للمهرجان، حيث سيُغلق باب التقديم في 12 سبتمبر.

وتأتي الجائزة تكريمًا لصناع السينما المصرية المستقلة الذين لم يخشوا التحدي في سبيل تحقيق أحلامهم، تهدف جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى استكمال مسيرة الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي السابق لأوراسكوم القابضة للتنمية وذراعها أوراسكوم للتنمية مصر، المتمثلة في دعم والاعتراف بالمواهب الصاعدة. توفر الجائزة لصناع الأفلام المصريين الصاعدين منصة وفرصة لإظهار مواهبهم السينمائية وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

خلال الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أطلق المهندس سميح ساويرس الجائزة تكريمًا للرئيس التنفيذي الراحل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، خالد بشارة، الذي اشتهر بروح الابتكار والإبداع. تقول عائلة بشارة: "يشرفنا أن نحيي إرث خالد في دعم رواد الأعمال والابتكار من خلال جائزته. إننا نبحث عن مشاريع مصرية واعدة تجسد روح الإبداع و التفكير المبتكر وهذا هو ما سانده خالد بشغف بل وراهن عليه طوال حياته".

وتعليقًا على الجائزة، صرح المدير الفني أمير رمسيس: "في الوقت الذي نواصل فيه الحداد على فقدان أحد أبرز رواد الأعمال والمفكرين المبدعين في البلاد، كشفت الجائزة الافتتاحية للعام الماضي التي مُنحت لمشروع "هاملت من عزبة الصفيح" لأحمد فوزي صالح، أنها بوابة جديدة لاكتشاف المزيد من المواهب الاستثنائية. هذا العام، نأمل أن يغتنم العديد من المخرجين المصريين الشباب هذه الفرصة مرة أخرى للحصول على هذا النوع من التقدير لإطلاق مسيرتهم المهنية".

ستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر الأول 2021، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة.