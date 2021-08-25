برلماني يطالب بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية لاستيعاب الراغبين في الالتحاق بها

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة التوسع لإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية التطبيقية لاستيعاب الراغبين في الالتحاق بها.

وقدم زين الدين، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال فيه «إنه طبقاً لتصريحات صادرة عن مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية أكثر من 42 ألف طالب وما نستطيع أن نقبلهم هم 3700 طالب فقط في 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مؤكداً أن الدولة أصبحت تعطي أكبر اهتمام بهذا النوع من التعليم ولكن لم تنجح فى وضع آليات نجاحه».

وأكد أن الإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي يؤكد أن هناك اهتماماً كبيراً من الأسر المصرية بهذا النوع من التعليم المؤهل لسوق العمل، مطالبا الحكومة تقديم جميع أنواع الحوافز أمام القطاع الخاص والمستثمرين لافتتاح مدارس تكنولوجية تطبيقية جديدة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية والاهتمام بمناهج التعليم الفني وتدريب المعلمين.

وتم إطلاق فكرة المدارس التكنولوجية في عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك 26 مدرسة على مستوى الجمهورية تغطي كافة التخصصات.