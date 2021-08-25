«البترول»: توقيع الاتفاقية التأسيسية لشركة مصر للميثانول والبتروكيماويات

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مصر للميثانول والبتروكيماويات، لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها بين شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان للأسمدة.

وقع الاتفاقية الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والمهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة وکریم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة، بحضور المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

ويهدف المشروع - وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء - إلى سد احتياجات السوق المحلية من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة بنسبة 35% لكل منهما، وشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري بنسبة 30%.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 1.6 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً، ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والتي تعطى المشروع أفضلية تنافسية نظرًا للميزات الاقتصادية العديدة التي تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وصرح وزير البترول بأن هذا المشروع يعد إضافة جديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية التي تعمل باستمرار على تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية، في ظل التقدم الذي حققته مصر برعاية القيادة السياسية في مجال الطاقة والبتروكيماويات واكتشافات الغاز الطبيعي والتي انعكست آثارها بقوة على القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الوزارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، يُسفر باستمرار عن نتائج متميزة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف الهيئة الاقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وأوضح المساهمون أن هذا المشروع تم دراسته بعناية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إسناد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع إلى واحد من أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال وقد أكدت نتائج الدراسة التي تمت جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية والتسويقية.

من جانبه، أشار الكيميائي سعد أبو المعاطي، إلى أن المشروع الذي يقام على مرحلتين حصل على الموافقات اللازمة سواء من حيث تخصيص الأرض أو توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي.

وأشاد بالدعم الذي تلقاه مشروعات البتروكيماويات من الدولة، والدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية لمختلف مشروعات شركة أبوقير للأسمدة وشراكتها المثمرة مع قطاع البترول.

