بلينكن يبحث هاتفيا مع ستولتنبرج نتائج اجتماع الناتو والوضع بأفغانستان

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي " ناتو" نتائج اجتماع وزراء خارجية الحلف الذي عقد يوم 20 أغسطس الجاري والوضع في أفغانستان.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن وستولتنبرج رحبا بتأكيد الحلفاء خلال الاجتماع على الوحدة والتشاور الوثيق فيما بين الوزراء إضافة إلى عروضهم مساعدة المواطنين الأفغان الأكثر ضعفا.



وأشار إلى أن الطرفين بحثا كذلك جهود حلف الناتو لضمان الإجلاء الآمن والمنظم لمواطني الدول الأعضاء ومن تعاونوا معها من المواطنين الأفغان، كما شددا على أهمية استمرار التنسيق بين الحلفاء والشركاء في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك صباح الأحد الماضي، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".