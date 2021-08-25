المغرب يعرب عن أسفه لقيام الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية عن أسفها للقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية اعتبارًا من اليوم.

ووصفت الوزارة، في بيان، القرار بـ"غير المبرر"، لكنه متوقع في ظل التصعيد الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن المغرب ستظل شريكًا صادقًا ومخلصًا للشعب الجزائري، وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة وبناءة.

وجاء في نص البيان أن: "المملكة المغربية أخذت علمًا بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم، وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تمامًا بيد أنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 17 مليونًا و 693 ألفًا و 422 شخصًا حتى اليوم، فيما بلغ إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 13 مليونًا و 554 ألفًا و 867 شخصًا.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تلقيح 204 آلاف و383 شخصًا بالجرعة الأولى من اللقاح و363 ألفًا و 504 أشخاص بالجرعة الثانية.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى، والسعال، وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة، وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.