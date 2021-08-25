الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمينة مغربى تغيب عن العرض الخاص لفيلم «200 جنيه» بسبب وفاة والدها

أمينة مغربي
أمينة مغربي

غابت الفنانة الشابة أمينة مغربي عن العرض الخاص لفيلم "٢٠٠ جنيه" بسبب تواجدها بالمغرب بعد وفاة والدها الأسبوع الماضي.

وتجسد أمينة مغربي بالفيلم دور زوجة النجم أحمد السقا، "200 جنيه" ينتمي إلى نوعية أفلام البطولة الجماعية ومكون من 8 قصص متنوعة، ما بين الكوميديا والتراجيديا، حيث تنتقل 200 جنيه من شخص إلى آخر، لتكون هي الرابط بينهم مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.

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فيلم ٢٠٠ جنيه

يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم إسعاد يونس، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني ومى سليم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج  محمد أمين.

كما غابت أيضا أمينة مغربي عن المشاركة فى العرض الخاص للفيلم السعودي "الشبح" أولى بطولاتها فى السينما الخليجية ويشاركها فى الفيلم الفنان أحمد شعيب.

وانتهى منذ قليل العرض الخاص لفيلم "٢٠٠ جنيه" بحضور عدد كبير من أبطال العمل بينهم ليلي علوي إسعاد يونس وصابرين وأحمد السعدني وهاني رمزي وحرمه وأحمد رزق ومي سليم ودينا فؤاد وغادة عادل وسليمان عيد، ومنتجون محمد عبدالحميد ووائل علي و احمد عبدالعاطي.

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أمينة مغربي

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

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فيلم ٢٠٠ جنيه

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج  محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

فيلم المغرب عملة على عدن سعودي الخليج بسبب شخص شاب جماعية مي سليم ريم المشاركة والد الجماع سينما الحميد مختل وهان النجوم الكوميديا

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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