مصرع شخص وإصابة ٢ في حادث تصادم على طريق الكريمات

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 في حادث تصادم سيارتي نقل بجوار نفق الكريمات.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا من الخدمات الأمنية بطريق الكريمات مفادة وجود حادث تصادم بين سيارتي نقل ووجود ضحايا في الحادث؛ وعلى الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أطفيح.

وشهدت منطقة حلوان جنوب القاهرة، واقعة مأساوية حيث لقي طفل مصرعه بعدما دهسته سيارة ميكروباص حال عبوره الطريق، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا يفيد بمصرع الطفل "أحمد. ه"، 14 سنة، في حادث سير بطريق نادي حلوان العام، دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى العام، وقام سائق السيارة بتسليم نفسه لقوات الشرطة.

وصرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن 3 لقوا مصرعهم في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، و كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها التكميلية للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية بالطريق الأوسطي بحلوان بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.