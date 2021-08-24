جو بايدن: «طالبان» تعاونت مع أمريكا لكن الموقف صعب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن إدارته ستحكم على حركة طالبان بناء على أفعالها وليس أقوالها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعي حجم التحديات التي تواجهها في أفغانستان.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له مساء اليوم بشأن أفغانستان، إن الولايات المتحدة نجحت في إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أفغانستان خلال الأيام الماضية.

وأضاف جو بايدن: "نستطيع إنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الجاري وطلبت العمل على خطط طوارئ".

وكشف جو بايدن عن أن تمديد عملية الانسحاب من أفغانستان مرهون بتعاون طالبان، مشيرا إلى أن الحركة تعاونت مع الولايات المتحدة لكن الموقف صعب.

وأكد أن إدراته أعدت خططا للطوارئ في أفغانستان وهناك مخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار.

بايدن يطلب خطط طوارئ

فيما أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن طلب من وزارتي الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، والخارجية الأمريكية خططا لتعديل الجدول الزمني للانسحاب من أفغانستان إذا لزم الأمر، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية.

وفى وقت سابق من اليوم، قرر الرئيس الأمريكي التمسك بتاريخ 31 أغسطس لاستكمال الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، على ما ذكرت شبكتا سي إن إن وفوكس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

واتخذ بايدن قراره بعد محادثات أجراها مع نظرائه في مجموعة السبع، في وقت حذرت حركة طالبان من تمديد مهلة 31 أغسطس كموعد نهائي لاستكمال عمليات الإجلاء، بحسب المسؤولين الذين لم تكشف أسماؤهم.