إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب

أصيب فلسطينيين إثنين، مساء اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم العروب شمال الخليل، بزعم إلقاء زجاجات حارقة صوب مركبات المستوطنين.

من جانبهم، شيع الفلسطينيون في مخيم بلاطة للاجئين قرب مدينة نابلس، فتى فلسطينيا قتل، الثلاثاء، برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بعدما دخلت القوات الإسرائيلية المخيم لاعتقال شخص.

تفاصيل استشهاد فلسطينيا برصاص إسرائيلي

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، :"استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش (15 عاما) بعدما أدخل فجر اليوم (الثلاثاء) مستشفى رفيديا الحكومي مصابا برصاصة حية في الرأس".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية خلال الليل في المخيم لتوقيف "مشتبه فيه".

وسار المشيعون بجثمان الفتى الذي لف بالعلم الفلسطيني في أزقة المخيم مرددين الهتافات الوطنية فيما أطلق مسلحون الرصاص في الهواء.

وأوضح الجيش "خلال عملية قام بها الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية لاعتقال مطلوبين في مخيم بلاطة للاجئين أطلقت النيران الحية على الجنود من أسطح المباني، ورد الجنود بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار."

وقال الجيش إنه بعد تنفيذ عملية الاعتقال وقعت اشتباكات شملت إلقاء الطوب وأشياء أخرى من أسطح المباني المجاورة على قوة الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، قال فادي حشاش إن شقيقه عماد "رفع رأسه (من النافذة) ليرى الجنود الذين كانوا في الشارع، سمعت صوت صفير ونظرت إليه فوجدته ملقا على الأرض، ظننت أنه يمازحني"، وأضاف "رفعت رأسه فامتلأت يداي بالدماء".

ويعارض النشطاء الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيماتهم أو قراهم حيث تقع مواجهات واشتباكات في كل مرة تنفذ فيها القوات الإسرائيلية اعتقالات أو اقتحامات، بحسب مصادر أمنية فلسطينية.