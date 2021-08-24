الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان: تسجيل 3583 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا أذربيجان
كورونا أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3583 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 398 ألفا و 34 مصابا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و 370 حالة وفاة عقب تسجيل 30 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليا 348 ألفا و 454 شخصا فور تسجيل 1644 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن أذربيجان قد أجرت على مدار أمس 14 آلفا و 508 اختبارات للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و 344 ألفا و 428 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

 

أذربيجان كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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وائل لطفي

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