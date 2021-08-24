الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: المملكة المتحدة أجلت 9 آلاف شخص من أفغانستان

جونسون
جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة أجلت وحدها منذ الـ14 من أغسطس الجاري 9 آلاف شخص من كابول، على متن ما يقرب 57 رحلة جوية، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة ستواصل عمليات الإجلاء حتى أخر لحظة ممكنة.

وقال جونسون - خلال مقابلة عقب انتهاء الاجتماع الافتراضي لقادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اليوم /الثلاثاء/ - "ما فعلناه في مجموعة السبع إننا جمعنا القوى الغربية الرائدة واتفقنا ليس على نهج مشترك في التعامل مع عمليات الإجلاء فحسب، بل أيضا على خارطة طريق حول ما هي الطريقة التي سننخرط بها مع طالبان حيث إنه من المحتمل أن يكون هناك حكومة لطالبان في كابول."

وأشار جونسون إلى أن الشرط الأول الذي تصر عليه مجموعة السبع هو أن تضمن طالبان، طوال المدة حتى الـ31 من أغسطس الجاري وبعد ذلك، ممرا آمنا لمن يرغبون في مغادرة أفغانستان.
وأوضح أن أفغانستان لا يمكن أن تعود لأن تكون بيئة خصبة للإرهاب، وأنه ينبغي على الفتيات أن تتعلم حتى سن الـ18 عامًا وغيرها من الأمور، مشيرًا إلى أن "هذه الأمور التي حاربنا من أجلها لسنوات في أفغانستان."

وأكد أن قادة مجموعة السبع شددوا على التزامهم بهذه القيم ومواصلة التزامهم تجاه أفغانستان، واختتم قائلا إن "الشرط الأول الذي تم الإصرار عليه هو الممر الآمن فيما بعد الـ31 من أغسطس ولما بعد هذه المرحلة الأولية لمن يريدون مغادرة أفغانستان."

يشار إلى أن قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عقدوا اجتماعا افتراضيا في وقت سابق اليوم لمناقشة الأزمة في أفغانستان.

لندن المملكة المتحدة أفغانستان جونسون مقابلة مع جونسون

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