الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمريكي يؤكد إجراء فحص كورونا لجميع القادمين من أفغانستان

القادمين من أفغانستان
القادمين من أفغانستان

ذكر مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستخضع جميع من تم إجلاؤهم من أفغانستان لفحوص كوفيد-19 وإنها تستهدف وضع عملية للتطعيم.

وقال المسؤول إن عدد الأفغان القادمين إلى الولايات المتحدة "متغير" بسبب سرعة العملية وإنه لا يمكنه إعطاء رقم محدد خلال اتصال مع الصحفيين.

وأضاف أن مسؤولي إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأمريكيين يقومون "بفحص أمني صارم" للقادمين الأفغان قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الادارة الامريكية الولايات المتحدة أفغانستان الأفغان كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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