بوتين: روسيا لن تنشر قواتها المسلحة في أفغانستان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لن تنشر قواتها المسلحة في أفغانستان للمشاركة في أي صراع، وإن موسكو تعلمت من دروس فشل تدخل الاتحاد السوفيتي هناك على مدى عشر سنوات.

وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتصريحات أمام مؤتمر لحزب روسيا المتحدة الحاكم، وقال بوتين "نحن دون شك لا نعتزم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان ناهيك عن نشر قواتنا المسلحة في صراع".

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان للاتحاد السوفيتي تجربته في هذا البلد، لقد استخلصنا الدروس اللازمة".

وغادرت القوات السوفيتية أفغانستان عام 1989.

في سياق آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس، قوله، إن بلاده مستعدة لتزويد حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتل أمني يضم دولا متاخمة لأفغانستان، بالأسلحة والعتاد العسكري بأسعار خاصة منخفضة.

ودعت روسيا لاتخاذ موقف مشترك مع حلفائها في آسيا الوسطى للتأهب لمواجهة تهديدات أمنية محتملة من أفغانستان في أعقاب خروج القوات الأمريكية منها وسيطرة حركة طالبان الخاطفة على السلطة هناك.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد الماضي، إلى منع تدفق اللاجئين القادمين من أفغانستان والذين قد يكون بينهم "مقاتلون متنكرون" بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن شركاءنا الغربيين يطالبون بإصرار باستقبال اللاجئين في دول آسيا الوسطى إلى أن يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لكن من قد يكون مختبئًا في صفوف هؤلاء اللاجئين، كيف يمكننا أن نعرف؟".

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مئات أو حتى مئات الآلاف أو ملايين الأشخاص قد يكونون راغبين في الفرار من الأراضي الأفغانية.

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى لها حدود مع أفغانستان وروسيا، لذلك يمكن "لمقاتلين متنكرين كلاجئين" بلوغ الأراضي الروسية.