الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية: عودة المصريين من أفغانستان تدعو للفخر

النائبة أمل رمزي
النائبة أمل رمزي

ثمنت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعودة المصريين العالقين من أفغانستان، قائلة: لفتة وطنية وإنسانية للرئيس السيسي تدعو للفخر، وتؤكد حرص فخامته على حياة المواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج، ورعايته تحت أي ظروف ومهما كانت الأوضاع.

وأشارت رمزي، في بيان لها، إلى أن توتر المشهد السياسي في أفغانستان بعث لدى القيادة السياسية شعور وجود خطر على حياة المصريين في المنطقة، الأمر الذي يمثل خط أحمر لدى الرئيس السيسي، مما جعلها توجه قواتها المسلحة إلى إرسال طائرة عسكرية لعودتهم وتأمين حياتهم حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام.

وأوضحت، أن القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم لرعاياها سواء في الداخل أو الخارج، وتسعى دائما للتواصل مع المواطنين في الخارج للاطمئنان على أوضاعهم ومعيشتهم، والسعي المستمر لحل المشكلات والعقبات التي تواجههم بفضل التواصل مع القنصليات والسفارات المصرية في دول العالم المختلفة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مواقف الرئيس السيسي تجاه أبناء الوطن المغتربين في الخارج تجدد الثقة بينه وبين الشعب المصري في كل دقيقة، والشعور بالأمان تحت قيادة حكيمة قادرة على حماية حياة المصريين .

ووجهت النائبة أمل رمزي، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المبذولة التي يقوم بها لحماية المصريين في الخارج، وتوجيه عين الاهتمام لهم حتى وهم متواجدين في دولة أخرى، ولكن في النهاية ستظل القيادة السياسية سند كل مصري في الداخل والخارج .

وجاء ذلك في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  بعودة الجالية المصرية من أفغانستان، قامتت القوات المسلحة بإرسال طائرة نقل عسكرية هبطت مساء أمس الإثنين في القاهرة وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسئولو السفارة المصرية.

النائبة أمل رمزى مجلس الشيوخ السيسي أفغانستان الأوضاع لفته وطنية

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