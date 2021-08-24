الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض مخصصة لإنشاء مدرسة فاقوس الرسمية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قطعة أرض (أملاك دولة) بمساحة 8762 مترا، والواقعة بجوار فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشارع الإنتاج الحربي بمدينة فاقوس لإقامة مدرسة فاقوس الرسمية المتميزة لغات عليها، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والجهات المعنية للاستفادة من أراضي أملاك الدولة بإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لافتاً إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء 84 مدرسة لإضافة 1494 فصل جديد وإدارتين تعليميتين وكذلك إجراء أعمال الصيانة لـ56 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة 607 ملايين جنيه، وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية

وقدم محافظ الشرقية الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأبنية التعليمية لدورهما في إنهاء إجراءات تسليم قطعة الأرض للبدء فوراً في إنشاء المدرسة عليها لخدمة أهالي المركز والارتقاء بجودة التعليم المقدم لأبنائه.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أن المدرسة المقرر إنشاؤها تتكون من 5 طوابق وتضم 28 فصلا بتكلفة 11 مليونا و695 ألف جنيه، وسيتم البدء في أعمال الإنشاء فوراً طبقاً لجدول زمني محدد لتمثل صرحاً تعليمياً يُضاف لمدينة فاقوس.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس عبدالشافي عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس.

محافظة مدارس خدمات الفائدة المواطنين الصرف الصحي مشروعات مياه الشرب

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