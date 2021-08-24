75 وفاة و7670 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيانها إلى تسجيل 7670 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 10242 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 75 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 131669 حالة.

يذكر أن أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء إجمالي 52.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا، حتى الآن.

ووفقًا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ127 ألفًا و999 جرعة في اليوم.

وبهذا المعدل من المتوقع أن يستغرق الأمر شهرًا لإعطاء 75% من السكان لقاحًا من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 35 أسبوعًا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 1.48 مليون، والوفيات 26 ألفًا و780 ومر نحو عام و30 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.